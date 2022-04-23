Kanyonda korkunç ölüm! Zavallı adam suyun içinde çırpınırken...

Antalya'da meydana gelen olayda Köprülü Kanyonu'nda 24 yıldır botla rehberlik yapan Şerafettin Kanmaz'ın kardeşi Ali Kanmaz, "Dün rafting yapmak için gelen 2 kişi ile birlikte bota biniyorlar. Bir süre gittikten sonra kendilerini görevli olduklarını söyleyerek yasak bölgeye gittiği için 18 bin lira ceza yazacakların belirtmeleri üzerine ağabeyim bottan suya atlıyor. Oruçlu hali ile hipotermi yaşanıyor. Ancak kimse müdahale etmiyor. Ağabeyim suyun içinde elini kaldırıp yardım istiyor. Kimse müdahale etmiyor. Sonra suda kayboluyor. Gece saat 23.00'de cansız bedenine ulaştık. Bu işin peşini bırakmayacağız" diye konuştu.