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Giriş Tarihi: 23.4.2022 11:46 Son Güncelleme: 23.4.2022 12:48

Kanyonda korkunç ölüm! Zavallı adam suyun içinde çırpınırken...

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Kanyonda korkunç ölüm! Zavallı adam suyun içinde çırpınırken...

Antalya’nın Manavgat ilçesi Köprülü Kanyonu’nda 24 yıllık rehberlik yapan Şerafettin Kanmaz (44) 18 bin lira ceza yememek için bottan suya atlayarak kaçmak isterken suda boğularak feci şekilde can verdi. Yaşanan korkunç olayın ardından Kanmaz’ın kardeşi Ali Kanmaz olayın peşini bırakmayacaklarını belirterek, “Kardeşim bile bile ölüme yollandı” diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

Antalya'da meydana gelen olayda Köprülü Kanyonu'nda 24 yıldır botla rehberlik yapan Şerafettin Kanmaz'ın kardeşi Ali Kanmaz, "Dün rafting yapmak için gelen 2 kişi ile birlikte bota biniyorlar. Bir süre gittikten sonra kendilerini görevli olduklarını söyleyerek yasak bölgeye gittiği için 18 bin lira ceza yazacakların belirtmeleri üzerine ağabeyim bottan suya atlıyor. Oruçlu hali ile hipotermi yaşanıyor. Ancak kimse müdahale etmiyor. Ağabeyim suyun içinde elini kaldırıp yardım istiyor. Kimse müdahale etmiyor. Sonra suda kayboluyor. Gece saat 23.00'de cansız bedenine ulaştık. Bu işin peşini bırakmayacağız" diye konuştu.

BEŞKONAK'TA TOPRAĞA VERİLDİ

Bottan atladığı noktadan 2 kilometre uzakta bulunan Şerafettin Kanmaz'ın cansız bedeni karaya çıkartıldı. Burada Kanmaz ailesini yakınları yaşananlara sert tepki gösterdi.


Savcı olay yerine gelerek incelemelerde bulunurken Kanmaz'ın yakınları şikayetçi ve davacı olduklarını söylediler.

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsini ardından Şerafettin Kanmaz'ın cansız bedeni Manavgat'ın Beşkonak Mahallesine götürüldü. Burada gözyaşları içinde toprağa verildi.

Ali Kanmaz, "Ağabeyime tuzak kurup botla götürdükleri bölgede yasak olduğuna dair hiçbir uyarıcı levha yok. Resmin tuzak kurulup mayına bastırılıp ölüme götürülüyor. Elinin kaldırıp yardım isterken görevliler, 'Bırak ölürse ölsün' diyor. İnsan hayatı bu kadar ucuz olamaz" diye konuştu.

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Kanyonda korkunç ölüm! Zavallı adam suyun içinde çırpınırken...
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