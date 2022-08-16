Kanyonda yürüyüş faciaya döndü! 1 kişi hayatını kaybetti, arkadaşları kurtarıldı

Vali Aydın Baruş, gazetecilere, 14 Ağustos Pazar günü 4 kişinin Isparta merkezden Sütçüler ilçesi Yeşildere köyü Hidroelektrik Santrali civarından yürüyüş amaçlı Yazılı Kanyon'a geldiğini söyledi.

Dört kişinin dağcılık sporuyla uğraştığını, bu alanda profesyonel olduklarını belirten Baruş, "Bu vatandaşlar kanyona girdikten bir süre sonra akarsudan karşıya geçerken ekipten biri suya düşerek boğuluyor." dedi.

Baruş, o sırada tırmanışta kullandıkları iplerin de suya düştüğünü vurgulayarak 3 kişinin bulundukları yerde mahsur kaldığını anlattı.

Bulundukları yerde iletişim imkanı olmadığından 3 kişinin pazar gününden beri orada beklediklerini bildiren Baruş, "112 Acil Servis ekiplerimize konu, dün sabah dokuz civarında bu kişilerin tanıdıkları vasıtasıyla haber alınamayınca ihbar olarak geliyor. Sabah saat 09.00'dan itibaren İl Jandarma ve AFAD arama kurtarma ekiplerimiz harekete geçiyor. Araçlarını bıraktıkları HES'ten itibaren arama faaliyetleri başlıyor. Buralar çok sarp, kayalık ve engebeli arazi, arama faaliyeti zorluklar içinde yürütülüyor. Daha sonra iz takip köpek timleri ve dronlardan da faydalanarak arama faaliyetleri yoğunlaştırılıyor. Dün akşam saat 18.00 civarında görüntülü olarak mahsur kalan vatandaşlarımızın yeri tespit ediliyor." diye konuştu.