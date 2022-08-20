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Giriş Tarihi: 20.8.2022 16:20

Kaos Yürüyüşü filmi konusu ve oyuncuları: Kaos Yürüyüşü konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kaos Yürüyüşü filmi 20 Ağustos 2022 Cumartesi akşamı ATV ekranlarına gelecek. Film 2021 yılı yapımı olup yönetmen koltuğunda Doug Liman oturmaktadır. Başrolünde Tom Holland’ın yer aldığı film aksiyon ve fantastik türlerindedir. Peki; Kaos Yürüyüşü filmi konusu nedir? Kaos Yürüyüşü filmi oyuncuları kimler?

Kaos Yürüyüşü filmi konusu ve oyuncuları: Kaos Yürüyüşü konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kaos Yürüyüşü filmi sinemaseverlerle buluşacak. Filmde; Todd Hewitt, insanlık için yeni bir umut olan "Yeni Dünya"nın uzak bir gezegeninde yaşamaktadır. Ancak bu dünya virüs nedeniyle cehenneme dönecektir. Virüs yüzünden herkes birbirinin düşüncelerinden parçalar görecek olup film aksiyon ve fantastik türlerindedir. Peki; Kaos Yürüyüşü filmi konusu nedir? Kaos Yürüyüşü filmi oyuncuları kimler?

KAOS YÜRÜYÜŞÜ FİLMİ KONUSU

Todd Hewitt, insanlık için yeni bir umut olan "Yeni Dünya"nın uzak bir gezegeninde yaşamaktadır. Fakat "Yeni Dünya", bir virüs sebebiyle cehenneme döner. Bu virüs yüzünden herkes birbirinin düşüncelerinden parçaları görebilmektedir. Pek çok kişi, virüsün getirdiği sonsuz gürültü sebebiyle deliliğe sürüklenmiştir. Ancak günün birinde Todd, Viola isimli genç bir kızla karşılaşır. Viola'nın yanında virüs etkisiz hale gelmektedir. Birbirleri ile pek de alakası olmayan bu ikili, keşfedilmemiş bir gezegende tehlikeli bir maceraya girerler. Tüm düşüncelerin duyulduğu, tüm hareketlerin görüldüğü bu çevrede kaçmaya ve saklanmaya çalışan Todd ve Viola, geride bıraktıkları hayatları ve yeni dünyaları hakkında birçok gerçeği öğrenecektir...

KAOS YÜRÜYÜŞÜ FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2021

Yönetmen : Doug Liman

Oyuncular : Tom Holland, Daisy Ridley, Mads Mikkelsen

Türü : Aksiyon, Fantastik

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Kaos Yürüyüşü filmi konusu ve oyuncuları: Kaos Yürüyüşü konusu nedir, oyuncuları kimler?
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