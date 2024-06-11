Kapadokya’da 10 günde 15 kaçak yapı yıkıldı

UNESCO'nun Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'ne aldığı Kapadokya bölgesinde, kaçak ve uygunsuz yapıların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalara bugün de devam edildi.

Kapadokya Alan Başkanlığı sınırları içerisinde 2019 yılından günümüze kadar 400'den fazla kaçak yapının yıkıldığı bölgede; Kapadokya Alan Başkanlığı, tespiti daha önce yapılan ve peri bacalarına zarar veren ve ya imara aykırı ve kaçak yapıları ortadan kaldırma çalışmalarına bu gün de devam edildi.

Kapadokya Alan Başkanlığı'nın kaçak yapılar ile mücadele ve rehabilitasyon çalışmaları çerçevesinde alınan karar doğrultusunda Uçhisar – Göreme yolu üzerinde bulunan ve Esen Tepe olarak bilinen bölgedeki kaçak yapıların yıkımına başlandı.

Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı alanda iş makinası tarafından yıkım işlemi gerçekleştirildi. Kapadokya Alan Başkanlığı'nın kaçak yapılar ile mücadele ve rehabilitasyon çalışmaları çerçevesinde, Kapadokya bölgesinde tespit edilen yaklaşık 500 kaçak, izinsiz ve imara aykırı yapıların yıkımının yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.