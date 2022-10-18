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Giriş Tarihi: 19.10.2022

Kapadokya’da balon faciası 2 ölü, 3 yaralı

Kapadokya’da sıcak hava balonu, rüzgâr nedeniyle acil iniş yaparken yere çarpınca 2 İspanyol kadın turist düştü. Sürüklenmeye devam eden balonun ezdiği kadınlar öldü. 25 metre ileride devrilen balondaki turistlerden 3’ü de yaralandı

ALP KÖRÜKCÜ ALP KÖRÜKCÜ
Kapadokya’da balon faciası 2 ölü, 3 yaralı
Nevşehir'in Avanos ilçesinde, özel bir firmaya ait TC-BBR tescil numaralı sıcak hava balonunun pilotu ve yardımcı pilotu, dün sabah 28 turistle Kapadokya turu yapmak için Zelve Örenyeri'nden havalandı. Balon saat 08.50 sıralarında Kavak beldesindeki Killik bölgesine geldiğinde, şiddetli rüzgâr çıktı. Bunun üzerine havadaki balonlar, bölgedeki uygun yerlere inişe geçti. TC-BBR tescil numaralı balonun pilotları da bölgedeki bir tepeye inmek istedi. Ancak rüzgârın etkisiyle sert iniş yapan balon yere çarpınca, İspanyol kadın turistler Maria Christiana Baltrons (62) ile Dolors Masana (64) sepetin önüne düştü. Yere sürterek sürüklenmeye devam eden balonun sepetinin ezdiği 2 turist öldü. Sürüklenmeye devam eden balon, 25 metre ileride devrildi. Bu sırada yine İspanyol uyruklu kadın turistler Maria Mercedes Enrich Riera (54), Josefa Gilfranco (68) ve Lourdes Betran Sole (62) yaralandı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu, birinin bacağının kırıldığı, elmacık kemiği kırılan diğer yaralı turistin ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.



EN BÜYÜK BALONLARDAN
Nevşehir Valiliği, kazayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıklarken, balonun Mısırlı pilotu Mustafa Muhammed Amin Halidi'nin ifadesi alındı. Firma yetkilisi Abdullah İnal ise "İniş yaparken iniş pozisyonunu alamayan misafirlerimiz sepetten düştü" açıklaması yaptı. Bölgedeki en büyük balonlardan biri olan TC-BBR tescil numaralı balonun 28 kişilik olduğu öğrenildi. Bu arada, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün, sabah önce balonlara uçuş izni vermediği, bir süre sonra ise yasağı kaldırdığı ve balonların havalandığı öğrenildi.

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Kapadokya’da balon faciası 2 ölü, 3 yaralı
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