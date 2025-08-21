Kapadokya’da bayrak direğine yönelik hareketlere tepki: Valilik soruşturma başlattı

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Nevşehir Valiliği, güvenlik birimlerince derhâl inceleme başlatıldığını duyurdu.

Kapadokya'da Türk bayrağına saygısızlık! Valilik soruşturma başlattı | Video

Açıklamada, "Bazı basın-yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan haber ve paylaşımlara istinaden ilimizde (Uçhisar Beldesi) meydana geldiği anlaşılan, yabancı uyruklu bir şahsın Türk Bayrağı direğinde sergilediği uygunsuz davranışlara ilişkin olarak güvenlik birimlerimizce yapılan inceleme ve tespit çalışmalarının ardından gerekli suç duyurusunda bulunulmuş olup, bahse konu şahıs hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 300 ve 301. maddeleri kapsamında adli tahkikat başlatılmıştır. Aziz milletimizin millî ve manevî değerlerine yönelik saygısızlık olarak gördüğümüz bu menfur hadise karşısında konu Valiliğimizce titizlik ve hassasiyetle takip edilmektedir" denildi.

Yaşanan olaya AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan da sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çalışkan, "Bayrak bizim namusumuz, gözümüzün nurudur. Bu bilincin yoksunu olan kim olursa olsun kesinlikle uyarılmalı ve anında müdahale edilmelidir. Kapadokya'da misafir ettiğimiz turistler her zaman Nevşehir'in misafirperverliğiyle ağırlanmıştır. Ancak milli ve manevi değerlerimize yönelik bu saygısızlık asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Çalışkan ayrıca olayın takipçisi olacaklarını belirterek, "Şiddetle kınıyorum. Bu süreci yakından takip edeceğiz. Milletimizin değerlerine yapılan hiçbir saygısızlığa müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.