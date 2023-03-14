Kapadokya’ya balayına gelen çift, otel odasında ölü bulundu

Olay, sabah saatlerinde Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde meydana geldi. İstanbul'da yaşayan ve bir tekstil fabrikasında çalıştıkları öğrenilen Mutlu Akbaş ve eşi Kader Akbaş, yaptıkları evlilik sonrası balayı için Kapadokya'ya gitmeye karar verdi. Bölgeye giden ve otelde kalan çiftten haber alamayan otel görevlileri kapıyı açtı.