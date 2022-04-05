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Giriş Tarihi: 5.4.2022 13:48 Son Güncelleme: 5.4.2022 14:31

Kapadokya'yı Mart ayında 133 bin turist ziyaret etti

ALP KÖRÜKCÜ ALP KÖRÜKCÜ
Kapadokya’yı Mart ayında 133 bin turist ziyaret etti

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, Mart ayında 133 bin 166 turisti ağırladı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da geçen yıla oranla turist sayısındaki artış sürüyor.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, peribacaları, sıcak hava balonları, yer altı şehirleri, kayadan oyma otel ve kiliseleriyle ünlü Kapadokya bölgesini Mart ayında 133 bin 166 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı müzeler arasında Göreme Açık Hava Müzesi, 42 bin 161 kişi ile en fazla ziyaretçi çeken yer oldu. Zelve Örenyeri'ni 40 bin 318, Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni 21 bin 502 yerli ve yabancı turist gezdi.

Geçen yılın aynı ayında Kapadokya'yı 104 bin 313 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.

Yılın ilk 3 ayında Kapadokya bölgesini 305 bin 275 yerli ve yabancı turist ziyaret etmiş oldu.

Geçen yılın aynı döneminde ise Kapadokya, 197 bin 541 turist tarafından ziyaret edilmişti.

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Kapadokya'yı Mart ayında 133 bin turist ziyaret etti
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