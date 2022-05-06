Kapadokya’yı nisan ayında 247 bin turist ziyaret etti

Türkiye turizminin gözbebeği Kapadokya'yı nisan ayında 247 bin 459 turist ziyaret etti. Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, peribacaları, sıcak hava balonları, yer altı şehirleri, kayadan oyma otel ve kiliseleriyle ünlü Kapadokya bölgesini nisan ayında 247 bin 459 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı müzeler arasında Göreme Açık Hava Müzesi, 73 bin 717 kişi ile en fazla ziyaretçi çeken yer oldu.

Zelve Örenyeri'ni 66 bin 843, Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni 36 bin 798 yerli ve yabancı turist gezdi.

GEÇEN YILI 3'E KATLADI

Geçen yılı aynı ayında Kapadokya'yı 74 bin 458 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.

Pandeminin ardından turizmde hareketlilik yaşanan bölgede bu yıl geçen yıla oranla ziyaretçi sayısı 3 katını aşmış oldu.

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Durmaz, bölgedeki ziyaretçi yoğunluğunun sevindirici olduğunu söyledi.

Sezonun başlamasıyla Kapadokya'da turist hareketliliğinin başladığını aktaran Durmaz, "Beklentimiz bu yoğunluğun yıl sonuna kadar sürmesi. Bayram öncesi doluluk oranı yüzde 90'ları buldu. Şu anda da bölgemiz oldukça hareketli." dedi.

Günübirlik turist grupları ve gurbetçilerin gelmesiyle Kapadokya'da yerli hareketliliği yaşandığını aktaran Durmaz, yabancıların da oluşturduğu yoğunluğun turizm sektöründe memnuniyet yarattığını aktardı.

Geçen yıla oranla çok iyi bir yıl geçireceklerini kaydeden Durmaz, "Geçen yıla oranla bu yıl çok iyi başladık. Rakamlar çok iyi. Umarım önümüzdeki aylarda daha fazla turisti bölgemizde ağırlarız." ifadelerini kullandı.