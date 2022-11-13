Kapağını çaldığı rögara düştü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, rögar kapaklarının sık sık çalındığını gören yetkililer inceleme başlattı. Güvenlik kamerası incelemelerinde 2 kişinin el arabasıyla kapakları çaldığı belirlendi. Bir görüntüde ise ilginç bir olay yaşandığı görüldü. Kilolarca ağırlıktaki demirden yapılmış rögar kapağını yerinden çıkaran 2 hırsız, el arabasına koymaya çalışıyor. Ancak bu sırada hırsızlardan biri kapağını çıkardıkları rögar çukuruna düşüyor. Hırsız, çukurdan çıkarak hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor. Hırsızları yakalamak için çalışma başlatıldı.