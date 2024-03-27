Kapaklı’ya 6 yeni okul yapılıyor

Tekirdağ Kapaklı'da 6 okul binasının inşaattı tüm hızıyla devam ediyor. Fabrikalardan dolayı yoğun göç alan ve nüfus artışıyla birlikte öğrenci sayısı çoğalan Kapaklı'ya devlet-hayırsever işbirliğiyle yeni eğitim yuvaları kazandırılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda ilçede biri anaokulu, 3 ilkokul ve 2 ortaokul binası için inşaat çalışmaları devam ediyor. Kapaklı Milli Eğitim Müdürü Halil Vardı, "Kapaklı ilçemizde hayırsever ve devlet yatırımları okullarımızın inşaatları devam ediyor. Allah Devletimize ve Milletimize zeval vermesin" dedi. İnşaatı devam eden 4 derslikli anaokulu, Mehmet Elfide Erdegül İlkokulu, TOBB Ortaokulu, Zeliha-Mehmet Tuşçuoğlu Ortaokulu, Bahçelievler İlkokulu ve Karaağaç İlkokulu'nun en kısa sürede tamamlanarak eğitim ve öğretim açılması planlanıyor.