“Kapalı Sistem” bahis şebekesi… Operasyonla çökertildiler

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yasa dışı bahis operasyonu düzenledi. İstanbul ve Şanlıurfa'da baskın yapılan adreslerde aynı şebekenin üyesi 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İnternet üzerinden "Kapalı Sistem" yoluyla yasa dışı bahis oynatan şebeke üyelerinin iz bırakmamak için ödemeleri elden teslim aldıkları saptandı. Bahis şebekesinin üyelerinin adreslerinde yapılan aramalarda 216 bin 450 lira, 560 dolar, 560 euro, 399 kalaşnikof mermisi, 21 adet cep telefonu, 22 sim kart, beş dizüstü bilgisayar, iki harici bellek ve bir sabit disk ele geçirildi.