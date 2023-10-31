Kapalı yola girince can verdiler

DÜZCE'DE, asfalt çalışması nedeniyle kapalı olan yola girip, iş makinesine çarpan motosikletteki Samet Güler (19) ve Berkecan Akçayoğlu (17) hayatını kaybetti. Kaza, önceki gece saat 19.30 sıralarında Düzce Kuzey Çevre yolunda meydana geldi. Asfalt çalışması nedeniyle kapalı olan yola giren Samet Güler idaresindeki motosiklet, mesainin bitmesi sonrası trafiğe kapalı olan yolda bırakılan iş makinesine çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Samet Güler ve arkasında yolcu olarak bulunan arkadaşı Berkecan Akçayoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Güler ve Akçayoğlu'nun cansız bedenleri cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan Kocaeli'de Gölcük Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözün devrilmesi neticesinde ağır yaralanan Samet Şimşek, 19 gündür tedavi gördüğü hastanede bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.