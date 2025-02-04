Kapalıçarşı’da 9 milyarlık kara para vurgunu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması" suçu ile ilgili çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında şüphelilerin Fatih Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirketi aracılığı ile suç örgütlerinin yasadışı bahisten kazandığı paraları yasal bankacılık sistemine entegre ettiği değerlendirildi.

Şüphelilerin, bu yolla 9 milyar liralık yasadışı bir para dolaşımına ulaştığı tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz gün sabah saatlerinde şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Aralarında Kapalıçarşı Yönetim kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de bulunduğu tespiti yapılan şüpheli şahıslara ait tüm mal varlıklarına el konuldu. Konu ile ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.