Kapalıçarşı’da hatırlatma dozu uygulaması başladı

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, "İl Sağlık Müdürlüğümüzün ve Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulumuzun iş birliği ile Kapalıçarşı'da aşılama çalışmasını başlattık. Biz bunu çarşımıza anonslarla, telefon mesajlarıyla duyurduk. Kapalıçarşı'daki esnafımız, çalışanlarımız, misafirlerimiz, yerli, yabancı ziyaretçilerim hepsi gelip aşı olabilirler. Bu imkanı veriyoruz ve ofis binamızda bu hizmeti veriyoruz. Şu anda uzun kuyruklar var, yüzlerce kişinin bu işe evet demesini, katılmasını bekliyoruz. Bu hatırlatma dozunu üçüncü, dördüncü sefer aşı olacaklar takip ediyor. İnşallah büyük bir başarıyla, bu 2-3 gün Kapalıçarşımız katılımıyla aşıya destek verecek. Şu anda İl Sağlık Müdürlüğü'nün bize verdiği bilgiye göre, sahadan çekilen ekipler şu anda Kapalıçarşı'da çalışıyorlar. Bunları kendileri programlıyorlar, şu an için 2 gün yani çarşamba ve perşembe günleri için yollayabildiler. Talep oldukça bu devam edecek." dedi.