Kapalıçarşı’da kaçak pırlanta operasyonu: 40 gözaltı

İstanbul'da kaçak pırlanta soruşturması derinleştirildi. Kapalıçarşı'da 23 işyerine operasyon düzenlenirken 40 şüpheli gözaltına alındı. Piyasa değeri 1 milyar 250 milyon lira olduğu belirtilen pırlanta, değerli taş, ziynet eşyası ve tarihi eser ele geçirildi. Kaçak yollarla ülkeye değerli taş, pırlanta, takı vb. ürünleri getiren, nakleden veya kaçak olduğunu bildiği halde satın alan kişilere yönelik pazartesi günü operasyon düzenlenmişti. Kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen 155 kilo 602 gram, 1359 kırat değerli taş (pırlanta, kuvars, zümrüt, yakut) ve 945 adet ziynet eşyası ele geçirilmişti. Olayla ilgili 41 adrese ve 23 işyerine eşzamanlı operasyon düzenlendi.

DEĞERİ 1.2 MİLYAR

40 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalar neticesinde; 1.373,58 gram (6.867,9 kırat) çeşitli değerli taş, 135 adet ziynet eşyası, (küpe, kolye, yüzük), 1132 adet değerli maden taşı (zümrüt, yakut, pırlanta), 267 parça tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen taş ve eserlerin piyasa değerinin 1 milyar 250 milyon TL olduğu kaydedildi.