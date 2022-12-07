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Giriş Tarihi: 8.12.2022

Kapalıçarşı’daki restorasyonda sona gelindi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Kapalıçarşı’daki restorasyonda sona gelindi
Her yıl yerli sayısız turistin ziyaret ettiği, İstanbul'un simgelerinden Kapalıçarşı'da yüzyılların yorgunluğu restorasyon çalışmalarıyla siliniyor. Dünyanın en eski ticaret merkezi olarak bilinen Kapalıçarşı, birkaç yıldır aşamalar halinde devam eden kapsamlı restorasyon süreci ile eski günlerine geri dönmeye hazırlanıyor.



Yaklaşık 45 bin metrekarelik kapalı alana sahip Kapalıçarşı'da 3 bin 600 dükkân ve 14 han bulunuyor. Resterasyon çalışmaları kapsamında önce çarşının çatısı tamamen onarıldı. Atık su ve temiz su kanalları değiştirildi. Elektrik ve fiber kabloları yenilendi. Ardından zemin tamamen doğal taşla döşendi. Sonra beden duvarlarının restorasyonu başlatıldı.



Çalışmalar sırasında Kapalıçarşı'nın tavanında özgün yaprak tuğlalar ve putreller bulunup koruma altına alındı. Çarşının 27 metre yüksekliğindeki tavanının yüzde 85'inde çalışmalar tamamlandı. Çalışmada 80 kalemkâr görev yaptı. Restorasyon çalışmaları, Kapalıçarşı Restorasyon Projesi Bilim Kurulu Üyesi Yüksek Mimar İhsan Sarı tarafından yürütüldü. Restorasyonun kısa sürede bitirilmesinin planlandığı kaydedildi.

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Kapalıçarşı’daki restorasyonda sona gelindi
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