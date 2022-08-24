Kapanın üzerine paspas koymuştu: Ehliyetine el konuldu!

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, görüntülerin paylaşılmasının ardından sürücüyü yakaladı. Mertcan A.'ya trafik işaret levhalarına uymamak, emniyet kemeri kullanmamak, trafik işaretlerinin yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak, araçta teknik değişiklik yapmak, gece sis ışıklarını sisli karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında kullanmak kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle toplam bin 626 lira cezai işlem uyguladı. Ayrıca sürücünün ehliyetine el konularak, sürücü yeterliliğine sahip olup olmadığını tespit edilmesi için psikoloğa sevk edildi.