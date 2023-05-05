Kapankaya Seyir Terası Nerede? Kapankaya Seyir Terası’na Nasıl Gidilir?

Doğa turizminin en popüler merkezlerinden biri olan Bolu'daki Kapankaya seyir terası konum bilgileri, birçok turist tarafından araştırılır. Kapankaya seyir terası nerede ve nasıl gidilir diye merak edenler, Çukuören Köyü yakınlarında bulunduğunu bilmelidir. Kapankaya seyir terası yol tarifi, özellikle bölgeye ilk defa gidenler için önemlidir. Kapankaya seyir terasına hangi istikamet üzerinden gidilir? İşte detaylar…

Kapankaya Seyir Terası Konumu Nerede?

Doğal ortamlarda vakit geçirmekten hoşlananlar için ideal bir lokasyon olan Kapankaya seyir terası, Bolu merkeze yakın sayılabilecek bir konumda bulunan Çukuören Köyü'ndeki Kapankaya Yaylası'ndadır. Doğa yürüyüşü yapanların yanı sıra, manzara fotoğrafçılığı ile ilgilenenlerin ve kampçıların da ziyaret ettiği bir bölgedir. Bakir doğası ve temiz havası ile gidenleri hayran bırakan Kapankaya Yaylası, seyir terası sayesinde kuş bakışı olarak izlenebilir. Yedigöller Milli Parkı'na yakın olan bu teras, aynı yol üzerinde yer alır. Buraya ilk defa gideceklerin bilmesi gereken en önemli nokta, otobüs gibi toplu taşıma araçlarının Kapankaya Yaylası'na gitmediğidir. Bundan dolayı, ziyaretçilerin özel araçla yola çıkmaları gerekir. Ayrıca seyir terasına çıkmak için ortalama olarak 250 metrelik bir yol tırmanılmalıdır.

Bolu'ya Nasıl Gidilir?

İstanbul ve Ankara arasında yer alan Bolu'ya gitmek oldukça kolaydır. Şehirde, havayolu ve demiryolu ulaşımı olmadığı için sadece otobüs veya özel araçla gitmek mümkündür. Bolu'ya en yakın havalimanı, Kocaeli'deki Cengiz Topel Havalimanı'dır. İstanbul'dan uçakla Bolu'ya gitmek isteyenlerin, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Ankara Esenboğa'ya gitmeleri gerekir. Ancak direkt olarak Bolu'ya gitmek için otobüs, araç kiralama veya özel araç kullanılmalıdır. İstanbul ve Bolu arası ortalama 3,5 saat sürerken, Ankara ve Bolu arası 2 saat 45 dakika, Bursa ile Bolu arası ise yaklaşık 4 saattir. Bolu Dağı Tüneli ise çok kısa bir süre içinde yolculuğu tamamlamayı sağladığı için yolcular tarafından tercih edilir. D100 Otoyolu ile TEM istikâmeti üzerinden kolaylıkla Bolu'ya ulaşılır.