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Giriş Tarihi: 2.2.2022

Kapasite artacak Edirne kazanacak

AA
Kapasite artacak Edirne kazanacak
Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda modernizasyon çalışmaları devam ediyor. Çalışma bittiğinde tek olan peron sayısı 3 giriş 3 çıkış şeklinde 6 perona çıkarılacak. Gümrük sahasının 3 bin 420 metrekare olan kullanım alanı, 21 bin 890 metrekareye genişletilecek. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, 2021'in aralık ayında başlayan modernizasyon çalışmalarının gelecek yıl tamamlanacağını dile getirdi. Sınır kapısının kapasitesinin artmasının Edirne için önemli olduğunu dile getiren Zıpkınkurt, "Bu çalışma Edirne'nin hem ticareti hem de turizmine katkı sağlayacak. Yunan tarafıyla da görüşmeler yapılıyor. Önümüzdeki günlerde de devam edecek" diye konuştu.

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Kapasite artacak Edirne kazanacak
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