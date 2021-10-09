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Giriş Tarihi: 9.10.2021

Kapı gözetleme deliğindeki kameraya hapis cezası istendi

HALİT TURAN HALİT TURAN
Kapı gözetleme deliğindeki kameraya hapis cezası istendi

İstanbul'da yaşadığı apartman dairesinin karşısında oturan komşusunun kapı deliğine kamera yerleştirerek kayıt yaptığını fark eden S.B, durumu yargıya taşıdı

Evine gelen kişiler ile kapı açıldığında evinin içerisinin görüntülenerek kayıt altına alındığını belirten S.B. karşı komşusundan "evini gözetlediği" gerekçesiyle şikâyetçi oldu. Kapısına kamera yerleştiren K.A., gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı. İstanbul Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlamasıyla yargılanan K.A., kamerayı güvenlik amacıyla kapısına yerleştirdiğini, amacının komşunun evini gözetlemek olmadığını belirtti. Yapılan yargılama sonrasında K.A. hakkında beraat kararı verildi. İtiraz üzerine kararı değerlendiren Yargıtay, dışarıdan fark edilmeyen, karşı komşunun evine girip çıkanları görüntüleyebilen kamerayı gözetleme deliğine kuran daire sakininin "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsini istedi. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, dava dosyasını ilgili mahkemeye geri gönderdi.
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Kapı gözetleme deliğindeki kameraya hapis cezası istendi
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