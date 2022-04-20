Kapı tartışması

SANAT Tarihi Derneği, sosyal medya hesabından kendilerine gelen bir şikâyet üzerine Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 1400 yıllık imparatorluk kapısının zarar gördüğüne dair bir fotoğraf yayımladı. Bazı provokatör hesaplardan, bu durumun Ayasofya'nın müzeyken camiye çevrilmesi nedeniyle olduğu iddia edilerek tarihi mekânda ibadet edenleri aşağılayan mesajlar yayımlandı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise kapıya saldırı olmadığını, 2017'den bu yana tahtakurusu nedeniyle tahribatın meydana geldiğini yazdı. Dernek, kamera görüntüleriyle tespit edilerek suçlu veya suçlular varsa yakalanmasını ve gerekli hukuki işlemin yapılmasını talep ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü, iki müfettişle inceleme başlattığını duyurdu.