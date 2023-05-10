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Giriş Tarihi: 11.5.2023

Kapıcı fidyeyi alamadı, çocuğu katletti

Bekir COŞKUN
Kapıcı fidyeyi alamadı, çocuğu katletti
Mersin'in Yenişehir ilçesi Türksat Sitesi'nde yaşayan kuyumcu Suriyeli Halit Hayanked'in oğlu Khaled Hayanked (12), bahçede oynarken ortadan kayboldu. Sonrasında aileyi telefonla arayan kişi çocuğun ellerinde olduğunu söyleyip 400 bin euro (8 milyon 560 bin lira) fidye istedi. Baba Hayanked durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, çocuğun siteden ayrılmadığını belirledi.



Polis 3 bloklu sitenin A bloğunun bodrum katında çocuğun cesedini halıya sarılmış halde buldu. Boğularak öldürülen çocuk, otopsinin ardından toprağa verildi. Olayla ilgili sitede kapıcılık yapan H. C. (42) gözaltına alındı. Cinayeti işlediğini itiraf eden zanlı tutuklandı. C. aileyle birlikte çocuğu arama çalışmalarına katıldığı, polisle kamera görüntülerine bile baktığı öğrenildi.

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Kapıcı fidyeyi alamadı, çocuğu katletti
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