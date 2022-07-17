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Giriş Tarihi: 17.7.2022 16:19

Kapıcılar Kralı filmi nerede çekildi, kaç yılında? Kapıcılar Kralı konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kapıcılar Kralı filmi 17 Temmuz Pazar akşamı Show Tv ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Türk sinemasının unutulmazları arasında yer alan filmde karısı ve iki çocuğuyla daha iyi yaşama umutlarıyla İstanbul’a gelen Seyit’in hikayesi anlatılıyor. Yönetmen koltuğunda Zeki Ökten’in oturduğu filmin başrolünde Kemal Sunal yer alıyor. Peki; Kapıcılar Kralı filmi nerede çekildi, kaç yılında? Kapıcılar Kralı konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kapıcılar Kralı filmi nerede çekildi, kaç yılında? Kapıcılar Kralı konusu nedir, oyuncuları kimler?

İstanbul'un bir apartman dairesinde kapıcılık yapan Seyit'in komik ve düşündüren hikayesinin anlatıldığı Kapıcılar Kralı filmi 17 Temmuz 2022 Pazar akşamı Show Tv ekranlarında olacak. Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden bir tanesi olan filmde Kemal Sunal, Sevda Ferdağ, Sevil Üstekin gibi isimler başrolde yer alıyor. Peki; Kapıcılar Kralı konusu nedir, oyuncuları kimler? Kapıcılar Kralı filmi nerede çekildi, kaç yılında?

KAPICILAR KRALI KONUSU

1976 yılı yapımı olan Kapıcılar Kralı filminde, İstanbul'un bir apartman dairesinde yaşananlar mizahi bir şekilde konu alınıyor. Kapıcı Seyit, her biri birbirinden farklı, tuhaf ve zorlukları olan tüm daire sakinlerini parmağında oynatmaktadır. Aynı zamanda mahalledeki üç apartmanı ailesiyle birlikte idare eder. Ancak kılıbık yönetici istifa edip yerine sert ve acımasız albay gelince kârlı ve rahat günleri sona erer. Adeta askeri bir disiplin uygulayan albay, Seyit ve ailesini oldukça zorlar. Ancak kurnazlığı ve işini kitaba uydurma becerisi sayesinde Seyit yine ayakta kalmayı başarır. Büyük şehirde gözünü açmaya ve sistemin nimetlerinden payını kapmaya çalışır.

KAPICILAR KRALI OYUNCULARI

Kapıcı Seyit'in başına gelenleri ele alan filmin oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Sevda Ferdağ, Sevil Üstekin, Bilge Zobu, Can Kolukısa, Güner Sümer, Şevket Altuğ, Feridun Çölgeçen, Özcan Özgür, Mine Zeren, Yüksel Gözen, Ekrem Dümer, Hikmet Gül, Güler Ökten, Fatoş Tez, Gülten Ceylan gibi isimler yer alıyor.Kapıcı Seyit'in başına gelenleri ele alan filmin oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Sevda Ferdağ, Sevil Üstekin, Bilge Zobu, Can Kolukısa, Güner Sümer, Şevket Altuğ, Feridun Çölgeçen, Özcan Özgür, Mine Zeren, Yüksel Gözen, Ekrem Dümer, Hikmet Gül, Güler Ökten, Fatoş Tez, Gülten Ceylan gibi isimler yer alıyor.

KAPICILAR KRALI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yönetmen koltuğunda Zeki Ökten'in oturduğu, Türk sinemasının efsane filmlerinden olan Kapıcılar Kralı izleyenleri gülmeye doyuracak. Kemal Sunal'ın baş rolünde olduğu film Beyoğlu Cihangir'de çekilmiştir.

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Kapıcılar Kralı filmi nerede çekildi, kaç yılında? Kapıcılar Kralı konusu nedir, oyuncuları kimler?
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