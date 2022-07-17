Kapıcılar Kralı filmi nerede çekildi, kaç yılında? Kapıcılar Kralı konusu nedir, oyuncuları kimler?

İstanbul'un bir apartman dairesinde kapıcılık yapan Seyit'in komik ve düşündüren hikayesinin anlatıldığı Kapıcılar Kralı filmi 17 Temmuz 2022 Pazar akşamı Show Tv ekranlarında olacak. Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden bir tanesi olan filmde Kemal Sunal, Sevda Ferdağ, Sevil Üstekin gibi isimler başrolde yer alıyor. Peki; Kapıcılar Kralı konusu nedir, oyuncuları kimler? Kapıcılar Kralı filmi nerede çekildi, kaç yılında?
1976 yılı yapımı olan Kapıcılar Kralı filminde, İstanbul'un bir apartman dairesinde yaşananlar mizahi bir şekilde konu alınıyor. Kapıcı Seyit, her biri birbirinden farklı, tuhaf ve zorlukları olan tüm daire sakinlerini parmağında oynatmaktadır. Aynı zamanda mahalledeki üç apartmanı ailesiyle birlikte idare eder. Ancak kılıbık yönetici istifa edip yerine sert ve acımasız albay gelince kârlı ve rahat günleri sona erer. Adeta askeri bir disiplin uygulayan albay, Seyit ve ailesini oldukça zorlar. Ancak kurnazlığı ve işini kitaba uydurma becerisi sayesinde Seyit yine ayakta kalmayı başarır. Büyük şehirde gözünü açmaya ve sistemin nimetlerinden payını kapmaya çalışır.
Kapıcı Seyit'in başına gelenleri ele alan filmin oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Sevda Ferdağ, Sevil Üstekin, Bilge Zobu, Can Kolukısa, Güner Sümer, Şevket Altuğ, Feridun Çölgeçen, Özcan Özgür, Mine Zeren, Yüksel Gözen, Ekrem Dümer, Hikmet Gül, Güler Ökten, Fatoş Tez, Gülten Ceylan gibi isimler yer alıyor.Kapıcı Seyit'in başına gelenleri ele alan filmin oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Sevda Ferdağ, Sevil Üstekin, Bilge Zobu, Can Kolukısa, Güner Sümer, Şevket Altuğ, Feridun Çölgeçen, Özcan Özgür, Mine Zeren, Yüksel Gözen, Ekrem Dümer, Hikmet Gül, Güler Ökten, Fatoş Tez, Gülten Ceylan gibi isimler yer alıyor.