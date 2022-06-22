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Giriş Tarihi: 22.6.2022 14:53

Kapıcılar Kralı kaç yılında ve nerede çekildi? Kapıcılar Kralı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kapıcılar Kralı kaç yılında ve nerede çekildi? Kapıcılar Kralı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Türk sinemasının efsane filmlerinden biri olan Kapıcılar Kralı 22 Haziran Çarşamba akşamı Show Tv ekranlarında izleyici ile buluşacak. Usta isim Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı filmde Kapıcı Seyit'in başına gelen komik olaylar anlatılıyor. İstanbul'un bir apartman dairesinde yaşananların eğlenceli ve mizahi şekilde ele alındığı yapım izleyenlere nostalji keyfi yaşatacak. Peki, Kapıcılar Kralı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kapıcılar Kralı nerede ve kaç yılında çekildi?

Show Tv ekranlarına gelecek olan Kapıcılar Kralı filmseverler ile buluşacak. Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer almasının yanı sıra başrollerinde Kemal Sunal, Sevda Ferdağ, Sevil Üstekin gibi isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Zeki Ökten'in oturduğu yapım izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Peki, Kapıcılar Kralı nerede ve kaç yılında çekildi? Kapıcılar Kralı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

KAPICILAR KRALI KONUSU

1976 yılı yapımı olan Kapıcılar Kralı filminde, İstanbul'un bir apartman dairesinde yaşananlar mizahi bir şekilde konu alınıyor. Kapıcı Seyit, her biri birbirinden farklı, tuhaf ve zorlukları olan tüm daire sakinlerini parmağında oynatmaktadır. Aynı zamanda mahalledeki üç apartmanı ailesiyle birlikte idare eder. Ancak kılıbık yönetici istifa edip yerine sert ve acımasız albay gelince kârlı ve rahat günleri sona erer. Adeta askeri bir disiplin uygulayan albay, Seyit ve ailesini oldukça zorlar. Ancak kurnazlığı ve işini kitaba uydurma becerisi sayesinde Seyit yine ayakta kalmayı başarır. Büyük şehirde gözünü açmaya ve sistemin nimetlerinden payını kapmaya çalışır.

KAPICILAR KRALI OYUNCULARI

Kapıcı Seyit'in başına gelenleri ele alan filmin oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Sevda Ferdağ, Sevil Üstekin, Bilge Zobu, Can Kolukısa, Güner Sümer, Şevket Altuğ, Feridun Çölgeçen, Özcan Özgür, Mine Zeren, Yüksel Gözen, Ekrem Dümer, Hikmet Gül, Güler Ökten, Fatoş Tez, Gülten Ceylan gibi isimler yer alıyor.Kapıcı Seyit'in başına gelenleri ele alan filmin oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Sevda Ferdağ, Sevil Üstekin, Bilge Zobu, Can Kolukısa, Güner Sümer, Şevket Altuğ, Feridun Çölgeçen, Özcan Özgür, Mine Zeren, Yüksel Gözen, Ekrem Dümer, Hikmet Gül, Güler Ökten, Fatoş Tez, Gülten Ceylan gibi isimler yer alıyor.

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Kapıcılar Kralı kaç yılında ve nerede çekildi? Kapıcılar Kralı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
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