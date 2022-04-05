Kapıcılar Kralı’nın çocuklarının miras davası bitmiyor! ’Akli denge’ muamması! Serveti dudak uçuklatıyor...

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir iş merkezinde yaklaşık 30 yıl kapıcılık yapan Mehmet Kaşyaka, 27 Kasım 2015'de 88 yaşında hayatını kaybetti. Çankaya'da 8, Pursaklar'da 3 daire, 1 arsa, bankada yüklü miktarda altın ve 700 bin lirası bulunan Kaşyaka'nın ölemeden önce 4 oğlu, akıl sağlığı yerinde olmadığını iddia ettikleri babalarının mal varlığının bir kısmını usulsüz şekilde üzerine geçirdiği gerekçesiyle kız kardeşleri Gülvade Gümüş'e 2013'de dava açtı.
ÇELİŞKİLERİN GİDERİLMESİ İÇİN RAPOR TALEP EDİLDİ
Dava sürecinde dosyaya giren raporların arasındaki çelişkinin giderilmesi dosyanın gönderildiği İstanbul Adli Tıp Kurumu, Kaşkaya'nın akli dengesinin yerinde olduğu yönünde karar verdi. Davacı kardeşlerin itiraz etmesi üzerine Selahattin, Sebahattin, Mesut ve Bayram Kaşkaya kardeşler, 2011'de belli bir ücret karşılığında bakımını üstlenmesi için, babalarını kız kardeşleri Gülvade Gümüş'e yakın bir eve yerleştirdi.
KIZ KARDEŞLERİNİN KİRALARA EL KOYDUKLARINI ÖNE SÜRDÜLER
Kardeşler babasına ait olan 11 dairenin kirasına Şubat 2013'de kız kardeşinin el koyduğunu öne sürerek, babalarının vesayet altına alınması için, Ankara 13. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Dava dilekçesinde babalarının 'demans' hastası olduğunu, akli durumunun yerinde olmadığını iddia eden kardeşler, babalarına tarafsız bir vasi atanmasını talep etti. Mahkeme de sağlık kurulu raporu için, Mehmet Kaşkaya'yı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.
'ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA ANLAŞMASI İMZALADI'
Gülvade Gümüş'ün mahkemenin sevk ettiği hastane yerine Yenimahalle Devlet Hastanesi'nde 25 Ocak 2013'de babasının akıl sağlığının yerinde olduğu yönünde tek hekim raporu aldığı ve bankada bulunan 207 bin lirayı çektiğini iddia eden davacı kardeşler, aynı hastaneden 22 Nisan 2013'de aldığı raporla, babasıyla noterde 6 adet dairenin kendisine devrini öngören 'ölünceye kadar bakma' anlaşması imzaladığını öne sürdü.
DAİREYİ OĞLUNUN ARKADAŞININ ÜZERİNE GEÇİRDİ
Gümüş, 29 Ağustos 2013'te aldığı raporla da Pursaklar'da bulunan bir daireyi diğer oğlunun arkadaşının üzerine geçirdi. Kaşkaya kardeşler, bankadan çekilen para ile kız kardeşlerinin oğluna daire aldığını iddia ederek bu işlemin iptali için, Ankara 35. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne, 'ölünceye kadar bakma' anlaşmasının iptali için de Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesine, oğlunun arkadaşının üzerine devrettiği dairenin işleminin iptali için de 8. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Kaşkaya kardeşler aynı zamanda babasına ait yaklaşık 1 kilo altının da Gümüş tarafından alındığını iddia etti.
'KENDİ BAŞINA KARAR ALABİLECEK DURUMDA OLMADIĞI' RAPORU VERİLDİ
Ankara 13. Sulh Hukuk Mahkemesi kararı ile 3 Eylül 2013'de yeniden rapor alındı. Söz konusu raporda Mehmet Kaşkaya'nın, sağlık durumunun kendi başına karar alabilecek durumda bulunmadığı ve bu nedenle kısıtlanması gerektiği kaydedildi. Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yenimahalle Devlet Hastanesi'nde alınan raporu dikkate alarak davacı kardeşlerin açtığı davayı reddetti. Mahkeme kararlarına yapılan karşılıklı itirazlar 7 yılı buldu ve dosya Bölge Adliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderildi. Yapılan itirazlar alınan raporlar sonrasında İstinaf Mahkemesi bu davayı tekrar Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme de, tekrar rapor alınması yönünde karar verdi.
ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ İÇİN YENİ RAPOR TALEP EDİLDİ
Dava sürecinde 2 farklı rapor daha alınması üzerine her iki raporda Mehmet Kaşkaya'nın, akli dengesinin tasarruf tarihinde ehliyetli olamayacağı yönünde görüş yer aldı. Gümüş'ün itirazı üzerine mahkeme Adli Tıp Kurumu'ndan, raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesi ve yeniden bir rapor yazılması yönünde karar aldı.
GEÇMİŞ RAPORLARLA AYNI İDDASI
Mart 2022'de İstanbul Adli Tıp 1. Üst Kurulu tarafından hazırlanarak dosyaya gönderilen raporda iptali istenilen işlemlerin yapıldığı sırada Mehmet Kaşkaya'nın akli dengesini yerinde olduğunu belirtilerek, kızı Gülvade Gümüş lehinde görüş bildirdi. Söz konusu raporun daha önce alınan raporlarla aynı olduğunu belirten davacı kardeşler, herhangi bir inceleme yapılmadan hazırlandığını iddia ederek, Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne itiraz etti. Açılan tüm davalardaki yargılamalar sürüyor.