Kapıcılar Kralı’nın çocuklarının miras davası bitmiyor! ’Akli denge’ muamması! Serveti dudak uçuklatıyor...





KIZ KARDEŞLERİNİN KİRALARA EL KOYDUKLARINI ÖNE SÜRDÜLER

Kardeşler babasına ait olan 11 dairenin kirasına Şubat 2013'de kız kardeşinin el koyduğunu öne sürerek, babalarının vesayet altına alınması için, Ankara 13. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Dava dilekçesinde babalarının 'demans' hastası olduğunu, akli durumunun yerinde olmadığını iddia eden kardeşler, babalarına tarafsız bir vasi atanmasını talep etti. Mahkeme de sağlık kurulu raporu için, Mehmet Kaşkaya'yı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

'ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA ANLAŞMASI İMZALADI'

Gülvade Gümüş'ün mahkemenin sevk ettiği hastane yerine Yenimahalle Devlet Hastanesi'nde 25 Ocak 2013'de babasının akıl sağlığının yerinde olduğu yönünde tek hekim raporu aldığı ve bankada bulunan 207 bin lirayı çektiğini iddia eden davacı kardeşler, aynı hastaneden 22 Nisan 2013'de aldığı raporla, babasıyla noterde 6 adet dairenin kendisine devrini öngören 'ölünceye kadar bakma' anlaşması imzaladığını öne sürdü.