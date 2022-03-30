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Giriş Tarihi: 30.3.2022 10:17

Kapıkule ve Sarp sınır kapılarındaki operasyon! Kaçak kürk ve post ele geçirildi

AA
Kapıkule ve Sarp sınır kapılarındaki operasyon! Kaçak kürk ve post ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule ve Sarp sınır kapılarında gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda, ülkeye yasa dışı yollardan sokulmak istenen 123 kürk ile 108 post ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilk operasyon Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Kapıkule Sınır Kapısı'nın gümrük sahasında gerçekleştirildi.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen bir yolcu otobüsündeki yolcular ve bagajları x-ray kontrolüne sevk edildi. Tarama işlemi sırasında yabancı uyruklu bir yolcuya ait 2 valizde şüpheli yoğunluğa rastlanması üzerine, valizler kontrol edildi. Kontrollerde, 120'si gelincik kürkü, 3'ü işlenmiş vizon kürkünden manto olmak üzere toplamda 123 kürk ele geçirildi.

İkinci operasyon Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Sarp Sınır Kapısı'nın gümrük sahasında gerçekleştirildi.

Gürcistan'dan Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu bir yolcunun valizinde, x-ray kontrolü esnasında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Valizin açılması sonucu 85'i çinçilla postu, 20'si sansar postu, 3'ü vaşak postu olmak üzere toplamda 108 post bulundu.

Operasyonlarda ele geçirilen 123 kürk ile 108 posta Gümrük Muhafaza ekiplerince el konuldu.

İlgili yolcular hakkında Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

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Kapıkule ve Sarp sınır kapılarındaki operasyon! Kaçak kürk ve post ele geçirildi
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