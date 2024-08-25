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Giriş Tarihi: 26.8.2024

Kapıkule’de 2024’ün araç ve yolcu çıkış rekoru kırıldı

Kapıkule’de 2024’ün araç ve yolcu çıkış rekoru kırıldı
Edirne Valisi Yunus Sezer, 22 Ağustos'ta Kapıkule'den 5 bin 503 araç ve 24 bin 449 yolcu çıkışı ile 2024'ün rekorunun kırıldığını söyledi. Sezer, yıllık izinlerinin ardından yaşadıkları ülkelere dönmek için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen gurbetçilerle sohbet etti, hayırlı yolculuklar diledi. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Sezer, gurbetçilerin yurda giriş ve çıkışlarının sorunsuz şekilde yapılabilmesi için ilgili tüm kurumların seferber olduğunu söyledi. Bu yıl gurbetçilerin yurda gelişte kara yolunu kullanımında yüzde 5'lik bir artışın olduğunu belirten Sezer, Kapıkule'de 12 olan peron sayısını 24'e çıkardıklarını, Hamzabeyli'de de tedbir ve kapasite artırımına gittiklerini dile getirdi. AA
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Kapıkule’de 2024’ün araç ve yolcu çıkış rekoru kırıldı
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