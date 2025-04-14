Haberler Yaşam Haberleri Kapıkule’de 492 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Giriş Tarihi: 14.4.2025 12:40 Son Güncelleme: 14.4.2025 13:00

Kapıkule’de 492 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Edirne’den Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’nda 1 TIR’da yapılan aramada 492 kilo uyuşturucu yakalandı. Yakalanan uyuşturucularla birlikte TIR sürücüsü gözaltına alındı.

Ali Can ZERAY
Kapıkule’de 492 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapmak isteyen yüklü 1 TIR, sürücünün şüphe üzerine x-ray taramasına alındı. Aramaya sınır kapısında görevli detektör köpekleri de katıldı. Yapılan x-ray taramasında aracın dorse kısmında yoğunluk görüldü.

492 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Kapıkule Gümrük Muhafaza İstihbarat ekipleri büyük bir titizlikle yaptıkları aramada TIR'ın dorsesine gizlenmiş şeffaf poşetler içinde 492 kilo uyuşturucu buldu. Ele geçirilen uyuşturucu imha edilmek üzere el konulurken araç sürücüsü gözaltına alındı. Şüpheli sürücünün sınır kapısında işlemleri sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kapıkule’de 492 kilo uyuşturucu ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz