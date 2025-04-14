Kapıkule’de 492 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapmak isteyen yüklü 1 TIR, sürücünün şüphe üzerine x-ray taramasına alındı. Aramaya sınır kapısında görevli detektör köpekleri de katıldı. Yapılan x-ray taramasında aracın dorse kısmında yoğunluk görüldü.

492 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Kapıkule Gümrük Muhafaza İstihbarat ekipleri büyük bir titizlikle yaptıkları aramada TIR'ın dorsesine gizlenmiş şeffaf poşetler içinde 492 kilo uyuşturucu buldu. Ele geçirilen uyuşturucu imha edilmek üzere el konulurken araç sürücüsü gözaltına alındı. Şüpheli sürücünün sınır kapısında işlemleri sürüyor.