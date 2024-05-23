Kapıkule’de 5 yavru köpek yakalandı

Bulgaristan'dan ülkeye giriş yapmak isteyen bir otomobilde şüphe üzerine arama yapıldı. Detaylı arama yapılmak üzere x-ray bölümüne yönlendirildi. Ekipler otomobilin zemininde uyutulmuş şekilde 5 pomeranian cinsi yavru köpek buldu. Olayla ilgili sürücü gözaltına alınarak hakkında, hayvan kaçakçılığı yapmak suçundan hakkında cezai işlem uygulandı. Yakalanan köpekler sahiplendirilmek üzere HAYTAP'a teslim edildi.

YENİ BİR YUVA İÇİN TESLİM EDİLDİLER

Ülkeye kaçak sokulmak istenirken yakalanan yavru köpeklerin kendilerine yediemin olarak teslim edildiğini belirten, HAYTAP saha sorumlusu Ömer Çelik, "Bizim hayvan hakları federasyonu olarak Ticaret ve Gümrük Bakanlığı ile yapmış olduğumuz protokole istinaden bu şekilde kaçak yolla ülkeye sokulan hayvanlar bize yediemin olarak teslim ediliyor. Bu çocuklar da yine bir sivil araçta, arabanın koltuğunun döşemelerine ve zemin döşeme içine saklanarak ülkeye sokulmaya çalışılmış" dedi.

'YAVRU KÖPEKLERİN DURUMLARI KRİTİK, BU TİCARET ARTIK BİTSİN'

Yavru köpeklerin sağlık durumlarının iyi olmadığını söyleyen Çelik; "Durumları açıkçası çok iyi değil, çünkü zaten hem annelerinden yeterince beslenemeden, yani sırf bu kirli ticaret için ayrıldıkları için. Şimdi ilk iş olarak onları bir veteriner kliniğine götürüp sağlık kontrollerini yaptıracağız ve HAYTAP olarak onlara en güzel yuvayı bulmaya çalışacağız. Ama maalesef ki bu ticaretin artık durması lazım, özellikle günümüzde, gündemde hani bu kadar hayvan popülasyonunun artışı konuşulurken maalesef artık bu hayvanların satışı ve üretilmesine daha caydırıcı tedbirler getirilmesini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

'YIL İÇİNDE 100'E YAKIN HAYVAN YAKALANDI'

Kapıkule Sınır Kapısı ile diğer gümrük kapılarından 2024 yılı içinde 100'e yakın kaçak hayvan yakalandığını ifade eden Çelik, "Bize gelen ihbarlar sadece köpek olarak baktığımızda 100'e yakın hayvan yine aynı şekilde maalesef ki cins diye tabir edilen hayvanlardan. Ama onun dışında bir güvercin, bir papağan, kaplumbağa gibi egzotik hayvanların da yine ihbarları geliyor. Dediğim gibi maalesef hani bu durdurulamadığına göre hani bu caydırıcı bir ceza ya da tedbir olmadığını düşünüyoruz açıkçası. Yani ben şunu söylemek istiyorum, biz ülke olarak merhamet kültüründen gelen bir ülkeyiz, yani öyle bir insanlığa sahibiz. Özellikle gündemimizde şu an hayvanlar çok fazla dile getiriliyor. Sadece şunu diyorum, yaşam her canlı için kutsaldır. Yani sadece biz insanlar için değil, ve onlar gerçekten bize emanetler"diye konuştu.