Kapıkule’de rekor uyuşturucu operasyonu: 382 kilo esrar ele geçirildi

Operasyon, Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan yabancı plakalı bir TIR'ın, Gümrük Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü narkotik risk analizi ve hedefleme çalışması sonucu şüpheli bulunmasıyla başladı. TIR, detaylı inceleme için X-ray taramasına alındı. Tarama sırasında aracın taşıdığı yasal yükte şüpheli yoğunluklar tespit edilince ekipler fiziki arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada, yasal yükün üzerine özenle gizlenmiş koliler içinde büyük miktarda esrar bulundu. Uyuşturucu maddelerin profesyonelce kamufle edildiği, ancak gümrük ekiplerinin dikkatli ve teknolojik destekli kontrolleri sayesinde tespit edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, uyuşturucu maddenin kaynağı ve Türkiye'deki bağlantıları araştırılıyor. Kaçakçılıkla mücadelede son dönemde artırılan önlemler sayesinde, gümrük kapılarında çok sayıda büyük çaplı yakalamaya imza atıldığı belirtildi. Yetkililer, bu tür operasyonların Türkiye'nin sınır güvenliğinde ne denli hassas ve kararlı bir tutum sergilendiğinin göstergesi olduğunu vurguladı.