Kapıkule’de yolcu otobüsünde 87 kilo uyuşturucu yakalandı

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısından ülkeye giriş yapan bir tur otobüsü şoförün şüpheli hareketler yapması üzerine gümrük muhafaza ekiplerince detaylı aramaya alındı. Aramaya detektör köpek Jeff'de katıldı. Kapıkule Sınır Kapısında x-ray taramasına alınan aracın bir bölümünde yoğunluk tespit edildi.

OTOBÜSÜN GİZLİ BÖLÜMÜNDE 87 KİLO UYUŞTURUCUYU ÇIKTI

Kapıkule Gümrük Muhafaza ekiplerince otobüste yoğunluk görülen alt bölümünde yaptıkları aramada, 93 pakete sarılmış şekilde 87 kilo 752 gram uyuşturucu ele geçirildi. Otobüste uyuşturucu ele geçirilmesinin ardından 2 otobüs şoförü ve 1 muavin gözaltına alındı. Otobüs yolcuları ise kendi imkanlarıyla seyahatlerine devam etti. Gözaltına alınan şüpheliler uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine kondu.