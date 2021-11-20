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Giriş Tarihi: 20.11.2021 11:14 Son Güncelleme: 20.11.2021 12:37

Kapıları taşla kırıp soyuyorlardı! O hırsızlar yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kapıları taşla kırıp soyuyorlardı! O hırsızlar yakalandı

İstanbul'da çalınan bir otomobilin peşine düşen polis 3 hırsızı gözaltına aldı. Şüphelilerin işyerlerinde kapı kilitlerini kaldırım taşlarıyla kırarak içeri girdikten sonra yaptıkları hırsızlıklar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. 3 hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ataşehir'de 15 Kasım 2021 tarihinde polisle başvuran B.A. sokakta park halindeki otomobilinin çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde çaldıkları araçlarla, işyerlerinden hırsızlık yapan bir çetenin varlığını tespit etti.

TAŞLA KIRIP İÇERİ GİRDİLER

Oto hırsızlık Büro Amirliği yetkilileri yaptıkları soruşturmada şüphelilerin birçok işyerinden hırsızlık yaparken güvenlik kameralarına yakalandığını tespit etti. Görüntülerde çalıntı araçlarla işyerlerine önüne gelen şüphelilerin, kaldırım taşlarıyla vurarak işyerlerinin kilitlerini kırdıkları daha sonra içeri girdikleri belirlendi. İçeri girdikten sonra taşıyabilecekleri elektronik eşyaları geldikleri otomobilin bagajına yükleyen şüphelilerin hızla olay yerinden kaçtıkları görüldü.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis yaptığı çalışmada kimliklerini tespit ettiği şüphelileri Vural E.(24), Doğukan K.(24) ve Bilal K.(21) Kartal'da gözaltına aldı. Şüphelilerin daha önceden hırsızlık, mala zarar vermek, motosiklet hırsızlığı uyuşturucu madde kullanmak, tehdit gibi suçlardan polis tarafından gözaltına alındığı ortaya çıktı. Şüphelilerin Pendik ve Tuzla'da 6 farklı işyerinden hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Oto hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kapıları taşla kırıp soyuyorlardı! O hırsızlar yakalandı
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