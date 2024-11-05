Kapısı açık halk otobüsten düşen yolcu 37 gün sonra hayatını kaybetti

Merkez Melikgazi İlçesi aydınlık Evler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde 27 Eylül'de evine gitmek için duraktan hal otobüsüne binen Şükrü Özcan, tam koltuğuna oturmak üzereyken şoför ani fren yaptı. Otobüsün biranda durmasıyla birlikte savrulan Şükrü Özcan açık olan kapıdan dışarı fırladı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Şükrü Özcan, Kayseri Şehir Hastanesi7ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Beyin kanaması geçiren Özcan, yoğun bakımda 37 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Şükrü Özcan'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi. Kazadan sonra gözaltına alınan halk otobüsü şoförü Y.A.'nın ise ifadesinin ardından serbest kaldığı öğrenildi.