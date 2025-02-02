Kapısına kilit vuruldu hastalar ve sağlık personeli açıkta kaldı: Yüzlerce sağlık çalışanı işsiz kaldı

Çanakkale'de 2006 yılından buyana Troya Caddesi üzerinde faaliyet gösteren özel bir hastanenin bir gecede kapısına kilit vurarak hizmetlerini sonlandırması şok etkisi yarattı. İddiaya göre dün sabah saatlerinde hastanedeki mesaisine başlayan hastane personeli, hasta kabulüne başlarken, doktorlar ise muayene ve ameliyatlar için start verdi.

Yönetim toplandı

Ancak öğleden sonra hastane yönetimi acil çağrıyla bir araya geldi ve saatler süren toplantı sonrası akşam saatlerinde tüm personele hastanenin tüm faaliyetlerini durdurduğu açıklandı. Mesajda tüm personele tazminat haklarının ödeneceği ve iş akitlerinin sonlandırıldığı bildirildi.

Hastalar devlet hastanelerine nakledildi

Yüzlerce sağlık çalışanı alınan kararla biranda işsiz kalırken, muayene ve operasyon sırası bekleyenler, serviste tedavi görenler daha büyük bir şokla karşılaştı. Onlarca hastaya sağlık hizmetlerinin durdurulduğu belirtilerek, devlet yada üniversite hastanesine gitmeleri istendi. Doğum ve acil operasyon için bekleyenler ise İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla başka hastanelere sevk edildi.

Kaçak yapıldığı iddia edildi

Hastanenin aldığı bu karar kentte günün konusu olurken, hastanenin kapanmasıyla ilgili şok iddialar ortaya atıldı. Hastanenin "Özel Hastane Yönetmeliği"ne uymadığı için bu kararı aldığı ileri sürülürken, binada geçmişte MR cihazını yerleştirmek için kolonlarının kesilmeye çalışıldığı, kantin gibi bir çok bölümünün ise sonradan kaçak yapıldığı ve uzun bir süredir kontrol edilmediği iddia edildi.

Yeni bilgi verildi

Hastane yönetiminin, İl Sağlık Müdürlüğü'ne aldığı kapanma kararını birkaç saat sonra ulaştırdığı ortaya çıkarken, İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk, "Bize de kararlarını yeni bildirdiler. Yani kapanacaklarını duyurduktan birkaç sonra diyebiliriz. Şuan hastaların tahliye sürecini ve çeşitli hastanelere naklini sağlıyoruz. Bizim tarafımızda hiçbir hasta mağdur edilmeyecektir. Aldıkları kararda binanın deprem riski taşıdığından bahsetmişler. Süreci takip ediyoruz" dedi.

"Deprem riski var"

Hastaneyle ilgili birçok iddia ortaya atılırken, hastane yönetimi yaptığı yazılı açıklamada binanın yapılan deprem güvenlik testleri sonucunda depreme dayanıklı olmadığını tespit ettiklerini belirttiler. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, " Çok değerli misafirlerimiz, bildiğiniz gibi Çanakkale deprem açısından birinci derecede riskli bölgede yer almaktadır. Yaptırdığımız deprem güvenlik testleri sonucunda binamızda sorun olabileceği görülmüş; bu nedenle tekrar detaylı şekilde incelenmesi ve bağlı analizlerinin yapılması tavsiye edilmiştir. Yönetim Kurulumuz, insan hayatı açısından riskli bir durumun ortaya çıkması nedeniyle, hastane faaliyetinin 30 Ocak 2025 tarihi itibari ile durdurulmasına karar vermiştir. Hastanemizin Çanakkale için değerini biliyoruz. Çanakkalelilerin il merkezinde böyle bir seçenekten mahrum olması elbette bizleri de üzmektedir ancak bu karar, insan hayatı açısından alınması gereken bir karardır. Hiçbir doktorumuzun, çalışma arkadaşımızın deprem güvenliği açısından risk barındıran bir binada sağlık hizmeti vermesini ve hiçbir hastamızın bu şartlarda sağlık hizmeti almasını doğru bulmadığımız için faaliyetimizi durduruyoruz.

"Yeniden buluşacağız"

Çanakkale'de yaklaşık 18 ay içerisinde 20-25.000 metrekare büyüklüğünde yeni bir hastaneyi hızla açacağız. Bu konuda çalışmalarımız devam etmektedir. Bölgeye büyük bir heyecan ve katma değer kazandıracak olan yeni hastanemizde sizlerle daha sağlıklı bir ortamda, standardı daha yüksek sağlık hizmeti sunmak üzere tekrar buluşacağız. Bununla birlikte mevcut hastane binasında güçlendirme yapılarak faaliyete devam edip edemeyeceğimizi de incelemeye başlayacağız. Mümkünse güçlendirme yaparak aynı binada faaliyeti tekrar sürdüreceğiz. Her birinize, bugüne kadar bizlerden almış olduğunuz sağlık hizmetinden dolayı geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletmek isteriz. Büyük bir ailenin parçası olan siz değerli hastalarımıza daha iyi sağlık hizmeti sunmak için Çanakkale'de olmaya devam edeceğiz.