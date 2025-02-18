Kapıya gelen iki kişi tarafından kalbinden vurulmuştu! Bekar evi cinayetinin sebebi ortaya çıktı! 7 şüphelinin işlemleri sürüyor

Olay, Pazartesi sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın üst katında arkadaşlarıyla yaşayan Koray Kazancıoğlu (31) daireye gelen bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Kazancıoğlu şüpheli tarafından daire kapısında silahla vuruldu. Salona kadar gelen Kazancıoğlu bu sırada evde bulunan arkadaşlarına 'Vuruldum' diyerek yere düştü. Bu sırada iddiaya göre dairede bulunan 1 kişi ise koşarak evden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar ise 112'ye ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri kalbinden vurulduğu tespit edilen Kazancıoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Kazancıoğlu'nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasından sonra Kazancıoğlu'nun cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Kuba Cami'inde kılınan cenaze namazının ardından Koray Kazancıoğlu'nun cenazesi Silivri Alipaşa Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

OLAYIN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay sırasında evde bulunan Kazancıoğlu'nun arkadaşları 2 kadın 3 erkeğinde aralarında bulunduğu 7 kişiyi gözaltına aldı. Kapıya gelip silah kullandığı öne sürülen şüphelinin de yakalandığı olayın 10 bin liralık alacak verecek meselesinden yaşandığı öne sürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.