Kapıyı geç açan karısına poşetle vurdu! Savcılık poşeti silah saydı, mahkeme beraat verdi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre olay geçen yıl haziran ayında İstanbul Pendik'te gerçekleşti. 8 yıllık evli ve 3 çocukları olan Sibel C. (26) ve Rahmi C. (32) çifti tartışmaya başladı. Tartışmanın nedeni ise Sibel C.'nin zile basan eşine kapıyı geç açmasıydı. Bu duruma öfkelenen Rahmi C., talihsiz kadını ensesinden tutarak yatak odasına götürdü. Dışardan gelirken elinde bulunan poşetle eşinin başına vurdu.

POŞETLE KAFASINA VURDU, POŞET SİLAH OLDU

Polisleri arayan Sibel C.'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan Rahmi C. alışverişten döndüğünde zile bastığını ancak eşinin kapıyı açmadığını söyledi. Bir süre sonra eşinin kapıyı açması üzerine neden geç açtığını sakin bir şekilde sorduğunu öne süren Rahmi C., "Eşim ise bağırdı. Moralim bozuldu. Ağır tahrik altında kaldım. Aramızda itişme oldu ama vurmadım" dedi. Alınan sağlık raporunda Sibel C.'nin darp izi oluşmayacak şekilde yaralandığı belirtildi. Savcılık eşe karşı işlenen yaralama suçlarında uzlaşma olmayacağını kaydederek dikkat çeken bir karara imza attı. Eşin kafasına geçirilen poşeti silahtan saydı. Rahmi C. hakkında, "eşe karşı silahla kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

"SAÇIMI ÇEKİP POŞETLE KAFAMA VURDU"

Talihsiz kadın ifadesinde evlendiğinden beri şiddete maruz kaldığını belirterek olay gününü anlattı. Evde temizlik yaptığı için eşinin gelişini duymadığını söyleyen Sibel C., "Kapıyı çalmış duymamışım. Bir ara duyup kapıya gittiğimde sert bir şekilde uzun süredir kapıda beklediğini ve neden açmadığımı sordu. Üzerime yürüyüp ensemden tuttu, saçımı çekti ve elindeki poşetle kafama vurdu" dedi.

"DARP İZİ YOK" BERAATI

Yargılamayı yapan mahkeme, silahtan sayılan poşetle Rahmi C.'nin eşinin kafasına vurduğu iddiasıyla dava açıldığını ancak adli rapora göre Sibel C.'de darp izine rastlanmadığını belirtti. Mağdurun iddiasının soyut olduğunu ve sanığın suç işlediğine dair inandırıcı delil olmadığını kaydeden mahkeme beraat kararı verdi.