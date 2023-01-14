Kapıyı taşla kırıp market soydular

BEKÇİYE YAKALANDILAR

Pendik, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri tam o anda hırsızları müdahale etti. Açılan uyarı atışına rağmen şüphelilerden bazıları otomobile binerek kaçmayı başardı. Ancak hırsızlardan M.E .(28) bekçiler tarafından gözaltına alındı.