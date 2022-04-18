İzmir'in Konak ilçesi Güney Mahallesi 1140 sokak üzerinde 14 Nisan Perşembe sabahı saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda İşlek bir cadde üzerinde kaldırımda yürüyen kadın başına geleceklerden habersiz cep telefonu ile konuşurken yolda ilerledi.

Kapkaç anı saniye saniye kamerada | Video

Açık havada maske takma zorunluluğu kalkmasına rağmen kimliği belli olmasın diye maske ile dolaşan şüpheli, talihsiz kadının cep telefonu ile konuştuğunu fark edince şeytani planını devreye soktu.

Cep telefonu ile konuşan kadın aniden durunca, şüpheli de durdu. Kadının arkasına saklanarak birkaç saniye onu izleyen şüpheli ani bir hareketli kurbanını telefonunu alıp kaçtı. Büyük bir şok yaşayan kadın neye uğradığını şaşırdı. Şoku atlattıktan sonra kapkaççının peşinden gitmeye çalışan kadın koşmaya çalışsa da şüpheliyi yakalayamadı. Bu anlar yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Talihsiz kadın olaydan sonra polise giderek şikayette bulundu. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.