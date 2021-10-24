Kapkaç haberi asılsız çıktı!

Kocaeli Kartepe ilçesinde14 Ekim 2021 günü akşam saatlerine meydana geldiği ileri sürülen kapkaç olayına ait görüntü ve haberin, bir haber ajansı tarafından servis edilmesi ve bu haberin hem yerel hem de yaygın basın kuruluşları tarafından yayına verilmesi ile Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü hemen konu ile ilgili araştırma başlattı. Ancak bahse konu tarihte veya yakın zamanda Kartepe İlçesi yada başka bir bölgede kapkaç olayı olduğuna dair herhangi bir başvuru yada şikayete rastlanmadı. Devam eden araştırmalarda ise haberde servis edilen görüntünün Haftalar öncesinde Diyarbakır ilinde yaşanan ve zanlısı yakalanan bir olaya ait olduğu tespit edildi.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi. "14.10.2021 günü çeşitli internet haberlerinde, Kartepe ilçemizde yaşanan kapkaç olayına ait olduğu iddia edilen görüntülerin, Diyarbakır ilinde daha önceden yaşanan olaylara ait internette bulunan görüntüler olduğu ve bu olayların faillerinin de Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yakalanıp adalete teslim edildiği tespit edilmiştir.Bahse görüntü ve olayların ilimizle herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı, yapılan haberlerin asılsız olduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur"