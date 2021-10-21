Kapkaç yaptıktan sonra kıyafet değiştirdi

Adana'da evinin önünde cep telefonuyla oyun oynayan 12 yaşındaki H.T.'nin elindeki telefonu alıp kaçan 25 yaşındaki Mehmet Y., koşarak bölgeden uzaklaştı. Küçük çocuk, kapkaççının peşinden koşup, çevredekilerden de onu durdurmasını istedi, ancak başarılı olamadı. Mehmet Y.'de polisin kendisini tanımaması için üzerindeki eşofmanı çıkartıp, tişörtle kalarak bölgeden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Polis, bu görüntülerden yola çıkıp, zanlıyı kovalamaca sonucu yakaladı. "Mahallede geziyordum" diyen Mehmet Y.'de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

TELEFONU ALIP KAÇTI

Olay, 14 Ekim'de merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Levent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; 12 yaşındaki H.T., evinin önünde cep telefonuyla oyun oynadığı esnada karşısında gelen bir kişi, elindeki telefonu alıp hızla kaçtı. Küçük çocuk, zanlının peşinden koştu, ancak yakalayamadı. Kapkaççı, koşarak bölgeden uzaklaşırken, çocuk şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına alıp, söz konusu zanlının da daha önce yine kapkaç ve hırsızlık gibi suçlardan kaydı olan Mehmet Y. olduğu tespit etti. Mehmet Y.'nin, olaydan sonra tanınmamak için bir ara sokakta üzerindeki kıyafeti değiştirdiği ortaya çıktı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

"MAHALLEDE GEZİYORDUM"

Buna göre Mehmet Y.'nin, olay anında üzerinde olan eşofmanı çıkartıp, sadece tişörtle kaldığı tespit edildi. Mehmet Y.'nin bu yöntemle olası takipte polisi yanıltmaya çalıştığı öğrenildi ama tüm bu çabası sonuçsuz kaldı. Ekipler, 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşanan kovalama sonrası Mehmet Y.'yi yakaladı. Sorgusunda; "Görüntüdeki benim, mahallede geziyordum. Kapkaçla bir alakam yok" diyen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.