Kapkaççılar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerasına yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde görevli polisler Diyarbakır'daki kapkaç olaylarını gerçekleştiren kişilerin tespit edilerek yakalanmasına amacıyla çalışma başlattı.

Kentte yapılan çalışmalar sonucu, son bir ayda merkez Kayapınar ve Bağlar ilçelerindeki kapkaç olaylarına yönelik 45 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası ile 57 iş yeri ve 32 siteye ait kameralarca kaydedilen 120 saatlik görüntüler detaylı bir şekilde incelendi. Polisin, titiz çalışmaları sonucu 11 kapkaç olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen suça sürüklenen çocuk H.K. ile şüpheli G.B. ve suç eşyasını satın alan Ş.O. gözaltına alındı. Ayrıca kayıtlardan iki kapkaç olayını gerçekleştirdiği belirlenen suça sürüklenen çocuk A.F. ile suç eşyasını satın alan C.Ç. de yakalandı.

Polisteki ifade işlemlerinden sonra savcılık tarafından Ş.O. ve C.Ç. serbest bırakıldı, H.K, G.B. ve A.F. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.