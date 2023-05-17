Haberler Yaşam Haberleri Kapkaççılar motosikletin plakasını bantla kapatınca yakalandı
Giriş Tarihi: 17.5.2023 12:51 Son Güncelleme: 17.5.2023 14:10

Kapkaççılar motosikletin plakasını bantla kapatınca yakalandı

İstanbul Şişli'de motosikletli iki kişi yolda yürüyen yaşlı çiftin çantasını kapkaç yaptı. Şişli polis ekipleri tarafından yakalanan 2 kapkaççı tutuklandı. Elde edilen güvenlik kamera kayıtları incelendikten sonra başka bir kapkaç olayına daha karıştıkları belirlenen şahısların, siyah bantla kapattıkları plakadan tespit edilerek yakalandığı kaydedildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kapkaççılar motosikletin plakasını bantla kapatınca yakalandı

Şişli Merkez Mahallesi'nde 22 Nisan Cumartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi. Yaşlı çift sokakta yürüdüğü sırada arkalarından gelen motosikletli 2 kişi, çiftin yanına yaklaştı ve A.H. isimli kadının elinde bulunan cep telefonunu alarak hızla olay yerinden kaçtı. Yaşlı çift, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri A.H. ve kocasının ifadesini aldı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri sokaktaki ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kimlikleri belirlenen kapkaççıların Halide Edip Adıvar Mahallesi Sarıçiçek Sokak'ta oldukları tespit edildi. 2 kişi motosikletle birlikte polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda 2 şüphelinin bir gün arayla başka bir kapkaç olayına da karıştıkları da ortaya çıktı.

"POLİS KAPKAÇÇILARI SİYAH BANTLA KAPATILMIŞ PLAKADAN TESPİT ETTİ"

Olayların ardından mağdurların şikâyeti üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Şişli Polis Merkezi Amirliği ekipleri, vatandaşların ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahısların kullandığı beyaz renkli motosikletin plakasının bir kısmını siyah bantla kapattığı belirlendi. Buradan yola çıkan Şişli polisi benzer renk, marka ve modeldeki yüzlerce motosikleti inceleyerek plakanın tamamına ulaştı. Çalışmalar sonucunda kapkaç yapan şahısların B.E.A. ve A.H. olduğu tespit edildi.

KAPKAÇTA KULLANDIKLARI MOTOSİKLET İLE YAKALANIP TUTUKLANDILAR

Yakalamaya yönelik çalışmalara devam eden polis ekipleri, iki şahsı olaydan 2 gün sonra Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'ndeki bir sokakta olayda kullandıkları motosikletle birlikte kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen iki şahıs, ifadelerinin alınması ve adli işlemlerinin yapılmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "kapkaç" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da yaşlı çifte kapkaç kamerada: Polis siyah bantlı plakadan çözdü | Video

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Kapkaççılar motosikletin plakasını bantla kapatınca yakalandı
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