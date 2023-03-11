Haberler Yaşam Haberleri Kapkaççıyı 57 kameradan tespit edip yakaladılar
Giriş Tarihi: 11.3.2023 10:50

Kapkaççıyı 57 kameradan tespit edip yakaladılar

İstanbul’da bir kadının cep telefonunu çalan kapkaççı; Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Kapkaççıyı 57 kameradan tespit edip yakaladılar

İstanbul'un Beyoğlu İlçesi'ne bağlı Asmalı Mescit Mahallesi'nde bir kapkaççı; N.Y. isimli kadının cep telefonunu çalıp kaçtı. 57 farklı noktadan toplanan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; olayın ardından İstiklal Caddesi üzerinden yaya olarak Tomtom Mahallesi istikametine kaçtığı saptanan ve açık kimliğini tespit ettikleri A.Y. isimli kapkaççıyı ikamet adresinde yakaladı. Çok sayıda suç kaydının olduğu belirlenen kapkaççı "Kapkaç" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Saadet Partisi'nde 6'lı masa depremi!
İYİ Partili Ümit Özlale: Muhalif kanallar bize kapılarını kapattı
Son dakika! Deprem bölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Erbakan'ın kemiklerini sızlattınız
Cem Uzan'ı bile isyan ettirdi: Bu ülkeyi parçalamak mı istiyorsunuz?
Altılı koalisyonun yönetim modeli Fatih Portakal'ı da çileden çıkardı: Pamuk ipliğine bağlılar
Güneş Motel’de milletvekili pazarlığı
AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret! Binali Yıldırım: Arzu ediyoruz ki bu seçimde birlikte yürüyelim
Yüksek et fiyatlarına karşı 3 bakanlık harekete geçti! Ramazan öncesi neşter vuruluyor
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP’li Karalar’ın işten çıkardığı o babadan Özgür Özel’in sözlerine tepki: Otizmli oğlumdan  nasıl helallik alacaksınız?
ARKADAŞINA GÖNDER
Kapkaççıyı 57 kameradan tespit edip yakaladılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA