Kapkaççıyı 57 kameradan tespit edip yakaladılar

İstanbul'un Beyoğlu İlçesi'ne bağlı Asmalı Mescit Mahallesi'nde bir kapkaççı; N.Y. isimli kadının cep telefonunu çalıp kaçtı. 57 farklı noktadan toplanan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; olayın ardından İstiklal Caddesi üzerinden yaya olarak Tomtom Mahallesi istikametine kaçtığı saptanan ve açık kimliğini tespit ettikleri A.Y. isimli kapkaççıyı ikamet adresinde yakaladı. Çok sayıda suç kaydının olduğu belirlenen kapkaççı "Kapkaç" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.