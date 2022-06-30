Haberler Yaşam Haberleri Kapkaççıyı yakalayıp çaldığı telefonu sahibine teslim ettiler
Giriş Tarihi: 30.6.2022 11:19 Son Güncelleme: 30.6.2022 11:27

Kapkaççıyı yakalayıp çaldığı telefonu sahibine teslim ettiler

EMİR SOMER EMİR SOMER
Kapkaççıyı yakalayıp çaldığı telefonu sahibine teslim ettiler

İstanbul’da bir kadının elindeki cep telefonunu alarak kaçan kapkaççı; Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. Çalınan cep telefonu da Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından ele geçirildi ve sahibine teslim edildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren "Kapkaç" olayı 25 Haziran Cumartesi gecesi saat 04.20 sıralarında Şişli İlçesi Meşrutiyet Mahallesi'nde yaşandı. Fark ettirmeden yanına yaklaştığı B.B. isimli kadının elindeki cep telefonunu alan kapkaççı koşarak olay yerinden kaçtı.

Kapkaççıyı yakalayıp çaldığı telefonu sahibine teslim ettiler | Video

O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerini detaylı bir şekilde inceleyen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir taksiye bindiği ve Fatih İlçesi İskender Paşa Mahallesi'ne geldiği saptanan kapkaççının açık kimliğini tespit etti. Y.N. isimli kapkaççı, Şişli Polis Merkezi Amirliği Suç Önleme ve Araştırma Bürosu Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Y.N.'nin çaldığı cep telefonu üzerinde bulundu ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından sahibine teslim edildi. "Kapkaç" suçundan adliyeye sevk edilen Y.N. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

LGS sonuçları erişime açıldı! MEB ile LGS lise sınav sonuçları 2022 sorgulama ekranı
Survivor All Star’da finale kalan yarışmacı belli oldu! Survivor kim elendi, finale kim ve hangi yarışmacılar çıktı?
Survivor Final 2022 geri sayım başladı! Survivor şampiyonu kim oldu, ne kazanacak? ACUN ILICALI AÇIKLADI!
SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için kritik gün geldi: Asgari ücrete zam bugün mü açıklanacak? 2022 asgari ücret temmuz zammı oranı ne kadar olacak?
Lise taban puanları açıklandı mı? MEB LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları 2022 listesi!
Emekli maaşı zam oranı hesaplandı! 2022 SSK ve BAĞ-KUR en düşük emekli zammı ne kadar olacak?
Son Dakika: Temmuz zammı ve 7 tabloda tüm yeni emekli-memur maaşları! Zam farkı 2.780 lirayı aştı: Asgari ücret zammı ve en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Asgari ücret için 'Kademeli' formül! Bakan Vedat Bilgin asgari ücrete zam haberini verdi: Temmuz zammı ve asgari ücrete zam ile yeni maaş ne kadar olacak?
Son dakika: Evindeki kasadan servet çıktı! Erol Evcil operasyonunda flaş detaylar: Özel jetle şehir turu, Paris'te alışveriş
Adem Kılıçcı'nın nişanlısı Nil Şenver kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? Survivor Adem'in nişanlısı bakın kim çıktı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kapkaççıyı yakalayıp çaldığı telefonu sahibine teslim ettiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA