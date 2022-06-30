Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren "Kapkaç" olayı 25 Haziran Cumartesi gecesi saat 04.20 sıralarında Şişli İlçesi Meşrutiyet Mahallesi'nde yaşandı. Fark ettirmeden yanına yaklaştığı B.B. isimli kadının elindeki cep telefonunu alan kapkaççı koşarak olay yerinden kaçtı.

Kapkaççıyı yakalayıp çaldığı telefonu sahibine teslim ettiler | Video

O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerini detaylı bir şekilde inceleyen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir taksiye bindiği ve Fatih İlçesi İskender Paşa Mahallesi'ne geldiği saptanan kapkaççının açık kimliğini tespit etti. Y.N. isimli kapkaççı, Şişli Polis Merkezi Amirliği Suç Önleme ve Araştırma Bürosu Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Y.N.'nin çaldığı cep telefonu üzerinde bulundu ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından sahibine teslim edildi. "Kapkaç" suçundan adliyeye sevk edilen Y.N. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.