Haberler Yaşam Haberleri Kapkaçtan yakalanan şüphelinin 2 cinayet dosyasından arandığı ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 14.10.2024 11:05 Son Güncelleme: 14.10.2024 11:23

Kapkaçtan yakalanan şüphelinin 2 cinayet dosyasından arandığı ortaya çıktı

İstanbul Bağcılar’da motosikletle yolda yürüyen mağdur D.Ö.’nün cep telefonunu kapkaç yaparak çalan şüpheli İbrahim Y. (25) Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerinde yakalandı. Şüphelinin poliste 16 suç kaydı olduğu, iki ayrı cinayet dosyasından da arandığı ortaya çıktı. Şüphelinin suç ortağıyla kapkaç yaptığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kapkaçtan yakalanan şüphelinin 2 cinayet dosyasından arandığı ortaya çıktı

Olay, Bağcılar, Yavuz Selim Mahallesi Birlik caddesinde 9 Eylül Pazartesi günü meydana geldi. Yolda yürüyen mağdur D.Ö.'nün yanına yaklaşan motosikletli 2 kişi, mağdurun elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldı. Polis tarafından başlatılan soruşturmada kapkaç anının güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini takip ederek önce şüphelilerin kullandığı motosikletin plakasını ardından da şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis önceki gün yaptığı baskında şüpheli İbrahim Y.'yi gözaltına aldı. Şüpheliyle birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 mermi ve çalıntı olduğu değerlendirilen bir cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin poliste daha önceden 16 suç kaydı olduğu, 2 ayrı cinayet dosyasından da arandığı ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Kapkaçtan yakalanan şüphelinin 2 cinayet dosyasından arandığı ortaya çıktı
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