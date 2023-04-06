Kaplan ve tüy dövmesi soyguncuyu ele verdi

ÖNCE TÜFEK; SONRA BIÇAK

U.A., ertesi gün bu kez bir başka marketi kendisine hedef seçti; yine pompalı tüfekle baskın düzenleyip, işyerindeki kasiyeri öldürmekle tehdit etti. Kasayı söküp, içindeki 4 bin lirayı alan U.A., kaçıp izini kaybettirdi. 27 Mart'ta yine Şakirpaşa Caddesi üzerinde yer alan bir başka markete giren U.A., elindeki bıçakla kasiyeri tehdit etti. Kasadaki bin lirayı alan zanlı, sonrasında bölgeden uzaklaşıp izini kaybettirdi. Soygun anları marketlerdeki güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

TÜY VE KAPLAN DÖVMESİ…

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, ardı ardına yaşanan olayların ardından zanlının peşine düştü. Görüntüleri inceleyen ekipler, ellerindeki kaplan ve tüy dövmesinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini tespit etti. Yağma, hırsızlık ve uyuşturucu kullanmak suçlarından 28 kaydının olduğu belirlenen U.A., Şakirpaşa Mahallesi'ndeki evine yapılan baskında yakalandı. Sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul eden U.A., tutuklandı.