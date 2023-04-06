Kaplan ve tüy dövmesi soyguncuyu ele verdi

Adana'da 16 yaşındaki U.A., aynı cadde üzerinde bulunan 3 ayrı markete 16 günde pompalı tüfek ve bıçakla ardı ardına baskınlar düzenledi. İlk baskınında kasayı açamayan U.A., diğer 2 olayda kasadaki 5 bin lirayı alıp kayıplara karıştı.
Marketteki dehşet anı, güvenlik kamerasına da saniye saniye yansırken, polis bu görüntülerden yola çıkıp, soyguncunun ellerindeki kaplan ve tüy dövmesinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini tespit etti. U.A. evine düzenlenen şok baskınla yakalandı. Yağma', 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu kullanmak' gibi 28 ayrı suçtan sabıkası olan U.A., tutuklandı.
MARKETE SİLAHLI BASKIN
İlk olay, 11 Mart'ta merkez ilçe Seyhan'a bağlı Uçak Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; tanınmamak için yüzüne cerrahi maske takıp, başına da kıyafetinin kapüşonunu geçiren U.A., elindeki pompalı tüfekle Şakirpaşa Caddesi üzerinde yer alan bir markete silahlı baskın yaptı. Zanlıyı gören market çalışanları ve müşteriler korkuyla dışarı kaçarken, U.A. da kasaya yöneldi. Çabalamasına rağmen kasayı açamayan U.A., olay yerinden uzaklaştı.
ÖNCE TÜFEK; SONRA BIÇAK
U.A., ertesi gün bu kez bir başka marketi kendisine hedef seçti; yine pompalı tüfekle baskın düzenleyip, işyerindeki kasiyeri öldürmekle tehdit etti. Kasayı söküp, içindeki 4 bin lirayı alan U.A., kaçıp izini kaybettirdi. 27 Mart'ta yine Şakirpaşa Caddesi üzerinde yer alan bir başka markete giren U.A., elindeki bıçakla kasiyeri tehdit etti. Kasadaki bin lirayı alan zanlı, sonrasında bölgeden uzaklaşıp izini kaybettirdi. Soygun anları marketlerdeki güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
TÜY VE KAPLAN DÖVMESİ…
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, ardı ardına yaşanan olayların ardından zanlının peşine düştü. Görüntüleri inceleyen ekipler, ellerindeki kaplan ve tüy dövmesinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini tespit etti. Yağma, hırsızlık ve uyuşturucu kullanmak suçlarından 28 kaydının olduğu belirlenen U.A., Şakirpaşa Mahallesi'ndeki evine yapılan baskında yakalandı. Sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul eden U.A., tutuklandı.