Kaplan’dan Dökmen’e tepki: “Üstün Dökmen buyurmuş: ‘Başörtülü psikolog olamaz’ Öyle güzel olur ki aklın şaşar cahil adam!”

Prof. Dr. Üstün Dökmen, üç yıl önce katıldığı bir seminerde rehber öğretmenlerin başörtülü olamayacağını açıklamıştı. Dökmen'in bu söylemi sosyal medyadan büyük tepki gösterilmişti. Armağan Çağlayan'ın YouTube programına dün konuk olan Prof. Dr. Üstün Dökmen'e sözleri hatırlatılınca Dökmen skandal ifadelerine devam etti.

TEPKİ GÖSTERENLERE HAKARET: "KAFASI ÇALIŞMAYAN KİŞİLER"

Dökmen, "Herhangi bir alanı bitiren aile terapisti olamaz, psikolojik danışman olamaz" dedikten sonra seminerden sonra kendisine tepki gösterenlere "troll" olarak niteledi. Dökmen, tepki gösterenleri ise "kafası çalışmayan kişiler" diyerek hakaret etti.

BAŞÖRTÜLÜ PSİKOLOG, PSİKİYATRİST VE PDF UZMANI MESLEK ETİĞİNE AYKIRIYMIŞ!

Dökmen, mesleğinin psikolog ve PDR uzmanlığı olduğunun altını çizerek başörtülü psikolog, psikiyatrist, PDR uzmanı olmaması gerektiğini şöyle savundu:

"Bir eczacı başörtülü olabilir, bence sakınca yok. Mimar, inşaat mühendisi de başörtülü olabilir. Öğretmen olur mu? Milli Eğitim izin verdiği için başörtülü öğretmen de olabilir. Bir takım mesleklerde başörtülü olabilir. Hâkime savcıya karışmıyorum, benim alanım değil hukuk. Fakat başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır. Şunun için: Psikoloji de karşıdaki kişiye karşı nötr davranış içinde olması lazım, empati kurabilmesi gerekiyor. Ben psikoloğum hem de PDR uzmanıyım. Diyelim siz danışansınız, sizinle görüşme yapıyorum. Sizinle empati kurmam gerekiyor. Benim sizinle empati kurabilmem için nötr davranmak gerekiyor. Eğer size nötr davranamazsam, empati kuramazsam, sempati duyarım, özdeşim kurarım. Danışanımla özdeşim kurarsam o artık psikolojik danışmanlık olmaktan çıkar. Komşu teyze komşu amca sohbetine dönüşür, objektif olmam gerekiyor."

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI: "AKLIN ŞAŞAR CAHİL ADAM"

Dökmen'in bu sözlerine ise sosyal medyadan tepki yağdı. Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan da tepki gösterenlerden oldu. Kaplan sosyal medya hesabından Dökmen'in sözlerinin yer aldığı videoyu paylaşarak, "Üstün Dökmen buyurmuş: 'Başörtülü psikolog olamaz' Öyle güzel olur ki aklın şaşar cahil adam; bunu seminerlerine gelen başörtülü psikologlara da söylesene cesaretin varsa. Riyakâr para düşkünlerinden psikolog olmaz esas" ifadelerini kullandı.

KADEM: "BU AYRIMCI ZİHNİYETİN GÜNÜMÜZ TÜRKİYESİNDE YERİ YOK, OLAMAZ"

Kadın ve Demokrasi Derneği ise (KADEM) tepkisini şöyle dile getirdi: "Psikolog unvanlı Üstün Dökmen'in, insanları dış görünüşlerine göre kategorize ederken empati ve mesleki etikten bahsetmesi trajikomik... Görüşlerine karşı çıkanları akılsızlıkla suçlaması ise etik bir sorun. Bu ayrımcı zihniyetin günümüz Türkiyesinde yeri yok, olamaz."