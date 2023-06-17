Haberler Yaşam Haberleri Kaplıca yolunda kaza 1’i çocuk 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 17.6.2023 11:37 Son Güncelleme: 17.6.2023 12:26

Kaplıca yolunda kaza 1’i çocuk 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Diyarbakır’ın Çermik İlçesi’nde kaplıcalara giden aynı aileden 6 kişinin içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmezi sonucu 1’i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada, 4 kişi yaralandı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Kaplıca yolunda kaza 1’i çocuk 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'da Çermik İlçesi'ne bağlı Akkoyunlu köyünden ilçe merkezindeki kaplıcalara gelen 24 yaşındaki Mehmet Can Gedik'in kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yoldan geçen araç sürücülerinin kazayla ilgili ihbarda bulunması üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı müdahale sonucu araçtakiler dışarı çıkarıldı. Kazada sürücü Mehmet Can Gedik, 10 yaşındaki Musa Gedik, 12 yaşındaki İsmail Gedik, 17 yaşındaki Umut Gedik, 10 yaşındaki Emirhan Gedik ve 19 yaşındaki Azad Küçükdal yaralandı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen araç sürücüsü Mehmet Can Gedik ile 10 yaşındaki Emirhan Gedik kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumlarının ağır olan 4 yaralının ise tedavisi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğum Bakım Servisi'nde devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Karne günü LGBT terörü! Öğretmenden büyük skandal: Çocukları sapkınlığa alet etti
İş dünyası ve bankacılarla görüşen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama
Yılmaz Özdil, Kemal Kılıçdaroğlu’na ateş püskürdü: “Guguk kuşu gururla sunar!”
CHP’de eski ‘sır’ isimler gitti yenileri mi geldi?
Şu bizim cici ekonomistlerimiz
Şener’i bırakın da patronunuz Kemal Bey’e oy vermiş midir?
CHP iyice karıştı! Canan Kaftancıoğlu'ndan Ankara'ya çıkarma
SON DAKİKA | MİT'ten nokta operasyon! MLKP'nin sözde sorumlularından Osman Nuri Ocaklı etkisiz hale getirildi
Donald Trump'tan zehir zemberek çıkış! ABD'deki 'derin sistem'e vurgu yaptı: Beni hapse atmak istiyorlar çünkü...
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaplıca yolunda kaza 1’i çocuk 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA