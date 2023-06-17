Kaplıca yolunda kaza 1’i çocuk 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'da Çermik İlçesi'ne bağlı Akkoyunlu köyünden ilçe merkezindeki kaplıcalara gelen 24 yaşındaki Mehmet Can Gedik'in kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yoldan geçen araç sürücülerinin kazayla ilgili ihbarda bulunması üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı müdahale sonucu araçtakiler dışarı çıkarıldı. Kazada sürücü Mehmet Can Gedik, 10 yaşındaki Musa Gedik, 12 yaşındaki İsmail Gedik, 17 yaşındaki Umut Gedik, 10 yaşındaki Emirhan Gedik ve 19 yaşındaki Azad Küçükdal yaralandı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen araç sürücüsü Mehmet Can Gedik ile 10 yaşındaki Emirhan Gedik kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumlarının ağır olan 4 yaralının ise tedavisi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğum Bakım Servisi'nde devam ediyor.