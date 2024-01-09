’Kapora’ dolandırıcılarına operasyon: 11 ilde 39 gözaltı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internette verdikleri sahte ilanlara karşılık, vatandaşlardan Kaparo bedeli alarak dolandıran 39 kişiyi gözaltına aldı.

DOLANDIRILDILAR

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Son günlerde e-ticaret siteleri üzerinden alışveriş yapan görmüş oldukları konteyner, telefon ve makine gibi ilanları almak için ilan sahipleri ile iletişime geçen kişilerin, kaparo alınarak dolandırılması üzerine Kocaeli Emniyeti harekete geçti.

39 ŞÜPHELİ

Yapılan araştırmalar sonucu E-Ticaret siteleri üzerinden konteyner, telefon ve makine ilanları vererek, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Aydın, Mersin, Balıkesir, Kayseri, Adana, Aksaray, Gaziantep ve İzmir'deki iletişime geçtikleri vatandaşlardan "Kapora Bedeli, Ürün Ücreti" adı altında para talep etmek suretiyle haksız kazanç sağlayan 39 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorgularının devam ettiği, tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilecekleri öğrenildi.